ترطيب الشعر من الأمور المهمة التى تضمن حمايته من الهيشان والتقصف ما يحافظ على مظهر جميل وجذاب تسعد به الفتيات كثيرا.

وترطيب الشعر لا يكون فقط من خلال الكريمات اليومية بل من خلال المواد الطبيعية التى تطبق على الشعر فى الوصفات الطبيعية وهى تغذي الشعر بعمق وترطبه.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وتقويته من الجذور.

المكونات:-

بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

اخفقي البيضة جيدا في وعاء حتى يصبح قوامها متجانس.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى البيضة المخفوقة، وامزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

قسمي شعرك إلى أقسام لسهولة توزيع الخليط.

ضعي الخليط على فروة رأسك أولًا ثم قومي بتدليك الجذور بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وتقوية الجذور.

وزعي باقي الخليط على أطراف الشعر لتغذيته وترطيبه.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30-40 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدا بالماء البارد أو الفاتر، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، وستلاحظين مع مرور الوقت أن شعرك أصبح أكثر قوة ولمعانًا.

ترطيب الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.