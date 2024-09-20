وصفة طبيعية لفرد الشعر تغني عن المستحضرات الكيميائية

فرد الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر ناعم ومفرود كالحرير ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وفرد الشعر يمكن أن يكون من خلال المستحضر الكيميائية مثل البروتين والكيرياتين ولكنها تدمر الشعر، لذا تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر تغنى عن المستحضرات الكيميائية.

المكونات:-

كوب من الحليب (يفضل الحليب كامل الدسم)

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

زجاجة رش صغيرة

قبعة استحمام (بونيه)

الطريقة:

اخلطي الحليب والعسل جيدًا حتى يذوب العسل تمامًا في الحليب.

صبي الخليط في زجاجة الرش الصغيرة.

قومي برش الخليط على شعرك الجاف أو المبلل بالتساوي، مع التأكد من تغطية كل أجزاء الشعر.

استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتمشيط شعرك وفرد العقد.

ضعي قبعة الاستحمام واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة تقريبًا.

بعد انتهاء المدة، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخفيف الخالي من المواد الكيميائية.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل تجنب استخدام أدوات التسخين (المكواة أو المجفف) قدر الإمكان، أو استخدام واقي حرارة قبل استخدامها.

هذه الوصفة توفر بديلًا طبيعيًا وفعّالًا لفرد الشعر، دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة الموجودة في منتجات البروتين.

فرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.