الإثنين 16 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقوية الشعر من الجذور وعلاج التساقط

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تقوية الشعر من الجذور يساعد فى كثافته ويعالج التساقط، ما يجعل الشعر صحيا وأكثر جمالا وهو ما تحرص عليه الفتيات.

وتقوية الشعر تحتاج التغذية السليمة وشرب الماء الوفير مع الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تعالج جميع مشاكله.

 

وصفة طبيعية لتقوية الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية الشعر من الجذور وعلاج تساقطه.

المكونات:-

ثمرة جزر 

2 ملعقة زيت جوز الهند 

الطريقة:-

  • نحضر الجزر ونغسله ثم نسلقه حتى تمام النضج.
  • ثم نأخذ الجزر المسلوق ونهرسه جيدا ثم نضيف له زيت جوز الهند.
  • نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد الخليط على فروة الرأس جيدا وندلك الخليط على فروة الرأس في حركات دائرية برفق لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
تقوية الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.


الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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