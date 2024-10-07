الإثنين 07 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة للأمهات للحفاظ على نشاط وتركيز الأبناء خلال فترة الدراسة

الطفل في المدرسة
الطفل في المدرسة

فى فترة الدراسة تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الصغار حفاظا على صحتهم، ومناعتهم ما يساعد فى تفوقهم الدراسي.

وعادة التغذية وحدها لا تكفى حفاظا على مناعة الطفل وتركيزه وزيادة نشاطه طوال اليوم الدراسي، وتهتم الأمهات كثيرا بالحفاظ على صحة الطفل طوال هذه الفترة.

روتين يومى لطفلك فى فترة الدراسة للحفاظ على تركيزه

ويقدم الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة تحافظ على نشاط وتركيز الطفل طوال فترة الدراسة، منها:-

  • يجب أن ينام الطفل مبكرا بحد أقصى فى العاشرة مساء، حتى يستطيع المخ الراحة ما يساعد فى تخزين المعلومات وحفظ الدروس على مدار اليوم.
  • مسموح بقيلولة للطفل لا تزيد عن نصف ساعة عقب عودته من المدرسة حتى يستطيع النوم ليلا مبكرا.
  • يجب الإهتمام بتقديم وجبة إفطار خفيفة للطفل قبل الذهاب إلى المدرسة مثل كوب زبادى وثمرة موز أو ساندويتش جبن أو بيض أو فول مع كوب لبن وهكذا، وذلك لتقوية مناعته ومد سمه بالطاقة والنشاط.
  • يجب أن يحتوى اللانش بوكس على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويفضل الساندويتشات الخفيفة مثل الجبن والمربى والحلاوة الطحينية وزبدة الفول السوداني مع قطع الخضروات والفاكهة، فهى غنية بالعناصر المهمة وتحافظ على نشاط وتركيز الطفل في المدرسة.
  • ممنوع تقديم المقليات والأكلات الدسمة فى اللانش بوكس مثل البطاطس والمكرونة والأرز واللحوم والباطنية، لأنه تسبب الخمول وتؤثر على نشاط الطفل أثناء اليوم الدراسي.
  • يجب تقسيم اليوم للطفل عقب عودته من المدرسة ما بين المذاكرة وتناول الطعام والسماح له بساعة أو اثنان للمرح واللعب عقب إنهاء دروسه ومذاكرته حتى لا يمل.
  • الاهتمام بنظافة الطفل الشخصية ونظافة المنزل حفاظا على مناعة الطفل وحمايته من الأمراض المعدية.
الطفل فى المدرسة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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