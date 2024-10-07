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حوادث

النيابة تستدعي ربة منزل حاول زوجها التخلص من حياته في السلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة السلام باستدعاء ربة منزل، زوجة شاب حاول التخلص من حياته عقب تناوله مادة سامة لسماع أقوالها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من مستشفي السموم بالدمرداش يفيد باستقبالها شاب في العقد الرابع من العمر مصاب بحالة تسمم نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن قرص غلة. 
وكشفت التحريات ان الشاب اقدم على تناول مادة سامة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب هجر زوجته له وتركها المنزل منذ فترة قصيرة. 
وأضافت التحريات ان الشاب لم يتحمل فراق زوجته ودخل في نوبة اكتئاب وحاول انهاء حياته علي إثرها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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