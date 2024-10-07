كسور ونزيف، تفاصيل مناظرة النيابة لجثة سيدة سقطت من شرفة شقة بالسلام

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة سيدة تحمل الجنسية السودانية لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة تسكن فيها في حي السلام أول عن اسباب الوفاة.



وتبين ان المتوفاة لقيت مصرعها نتيجة اصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي وخارجي.



تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 77 سنة، مقيمة في الطابق الثالث من العقار، واختل توازنها وسقطت على الأرض لتلقي مصرعها في الحال.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.