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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها 4 ايام علي ذمة التحقيق.

وورد للنيابة العامة إخطار بضبط أربعة أفدنة مزروعة بنبات القنب "البانجو المخدر"، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية.

وضبط بحوزة المتهمين سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة.


وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها. 


واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.


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النيابة العامة نبات القنب البانجو المخدر النائب العام

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