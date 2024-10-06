قرار قضائي جديد ضد عاطل قتل شقيقه حرقا في منشأة القناطر

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل قتل شقيقه حرقا بإشعال الحريق بشقته السكنية والمجني عليه بداخلها بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، للانتقام من المجني عليه لرفضه إعطاءه أموالًا لشراء مخدر الآيس الذي يتعاطاه المتهم، مما نتج عنه إصابته بحروق، أدت إلي وفاته بعد مكوثه في المستشفى عدة أيام.

القبض على المتهم بالجيزة

وتمكنت رجال مباحث مركز منشأة القناطر من ضبطته وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بحروق، في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المصاب وراء إشعال النار به، والتسبب في إصابته، بسبب رفض المجني عليه إعطاءه أموًالا لتعاطيه المخدرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.