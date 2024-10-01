توقيع بروتوكول لتدريب طلاب التعليم الفني بمشروعات الدواجن في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في مجال دعم برامج التدريبي العملي والمهاري للطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين.

جاء ذلك في حضور الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، حيث وقع على البروتوكول اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف.

تدريب الطلاب بمشروعات الدواجن ببني سويف

ويهدف البروتوكول، الذي تم توقيعه تحت رعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، تعزيز التعاون في النواحي التدريبية لطلاب مدارس الفنية الزراعية في المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، من خلال تدريب الطلاب داخل مشروعات الدواجن المركزية "محطة السادات لانتاج بيض المائدة، مصنع العلف، محطة تربية وتسمين الرومي" لإكسابهم الخبرة العملية والمهارات الفنية تحت إشراف معلم يحظى بالجانب الأكاديمي،وفق برامج تناسب وتؤهل لسوق العمل، بجانب توفير فرص عمل للخريجين المتميزين،من خلال تدريب الطلاب داخل مكونات المشروع على المهارات الواردة بالمناهج الدراسية والمادة العلمية في تخصصات" فني إنتاج حيواني وداجنى".

توقيع بروتوكول لربط طلاب التعليم الفني بسوق العمل

من جهته ثمن محافظ بني سويف البروتوكول، الذي يكتسب أهميته من خلال الربط بين الجوانب النظرية والعملية، والتأهيل لسوق العمل مع وجود مزايا مادية وفنية وتأمينية للطلاب، بجانب التنوع في مجالات التدريب والتي تشمل: التعرف على طرق وآليات تصنيع الأعلاف والتحصينات والتدريب عمليا وعلميا على مراحل الإنتاج ودورته، علاوة تعزيز مهارات التواصل الفعال وتنمية المهارات السلوكية والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة.