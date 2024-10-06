إخلاء سبيل سائق اصطدم بالرصيف في السلام

أمرت نيابة السلام بإخلاء سبيل سائق أتوبيس اصطدم بالرصيف ولافتة إرشادية أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم اسعافهم.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نفق العاشر.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس "سوبر جيت" قادم من السلام اتجاه التجمع الخامس، واصطدامه بالرصيف ولافتة تحديد الاتجاهات.



وأسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ودفع مأمور قسم أول السلام بمديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية لحين رفع آثار الحادث.