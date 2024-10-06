القبض على شخصين انتحلا صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين بمصر الجديدة
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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