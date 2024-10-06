ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الأقصر – الدقهلية – الوادى الجديد – المنيا - الجيزة)، من ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم السرقات المتنوعة من بينها الدراجات وبطاريات السيارات.

وفى مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهم (كمية من الأسلاك الكهربائية "غير معزولة" وزنت 80 كيلو جرام – صاروخ كهربائى – فرد محلى وطلقة – دراجة نارية "تروسيكل "بدون لوحات معدنية")..وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.



وفى مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".. وقيامهم بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب (9 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها (10 دراجات نارية).

وفى مديرية أمن الوادى الجديد؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الداخلة تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات العامة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5 وقائع سرقة "بأسلوب المغافلة")، وتم يإرشادهما ضبط كافة المسروقات (2 دراجة نارية، 2 مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.

وفى مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات.. بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (14 واقعة).

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئي النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) أمكن ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات (14 بطارية سيارة).

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عاملة بمحل، وسائقين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.