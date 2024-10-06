الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى على سيدة ونجلها وإصابتهما فى مشاجرة مع جيرانهم بدائرة قسم شرطة المنصورة.
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص وأبنائه بالتعدى على شاب ووالدته بالدقهلية بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بهما.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية بلاغا، من طرف أول القائمة بالنشر (سيدة ونجلها - مقيمان بدائرة القسم "مصابان بعدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم ")، طرف ثانى (عامل ونجله – مقيمان بذات العنوان "أحدهما مصاب بعدة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بحدوث مشاجرة فيما بينهم، بسبب خلافات الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض نتج عنها الإصابات المنوه عنها وتخلصهم من الأدوات المستخدمة بإلقائها بالطريق العام عقب المشاجرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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