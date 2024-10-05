حبس شاب قتل صديقه ودفن جثته فى قطعة أرض بمطروح

أمرت النيابة العامة، بحبس شاب قتل صديقه ودفن جثته فى قطعة أرض خلف منزله 4 أيام على ذمة التحقيقات بمطروح، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائى، وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.

كانت النيابة تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح؛ بغياب صديق له مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، عقب خروجه من منزله تاركًا سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما، ورغبته فى استرداد الإيصال المُشار إليه، قام باستدراجه بزعم استضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم، واحتجازه للضغط عليه لاسترداد إيصال الأمانة، وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته باسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثًا به عدة إصابات أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول.

وأضاف المتهم أنه تخلص من جثمان صديقه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله، كما تخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة ميكروباص لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

كما تم بإرشاده استخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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