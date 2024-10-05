السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سماع دوي انفجارات في مواقع مختلفة بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت: إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في أجواء ريف حمص  الغربي، بعد سماع دوي انفجارات في المنطقة، لم يتبين مصدرها وطبيعتها.

 دوي انفجارات في ريف حمص الغربي 

ولكن وسائل إعلام سورية أكدت مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في استهداف طائرة مسيرة لسيارة في ريف حمص قرب جسر مصياف، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

  انفجارات عند الحدود العراقية السورية

وتزامنت انفجارات حمص، مع انفجار مماثل في منطقة البوكمال  عند الحدود العراقية السورية، بعد تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، في إطار استمرار استهداف مقرات فصائل مسلحة، في المنطقة.

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