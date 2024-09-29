غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف حمص وسط سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حنا في القصير بريف حمص وسط سوريا.

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف سوريا

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة التفجيرات التي استهدفت مدينة دير الزور شرقي سوريا، مؤكدا أن الإنفجارات العنيفة استهدفت 12 مقاتلًا "موالين لإيران" قتلوا جراء الغارات.

وأشار المرصد إلى أن القتلى "مجهولي الهوية" حتى اللحظة، وسقطوا في البوكمال على الحدود مع العراق، في محافظة دير الزور، وقال إن هناك عددًا كبيرًا من الجرحى، دون أن يؤكد فيما إذا كانت الغارات أمريكية أم إسرائيلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ