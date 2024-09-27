استشهاد 5 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي في ريف دمشق

استشهد خمسة عسكريين سوريين، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري السوري: “شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع العسكرية على الحدود السورية اللبنانية” ما أسفر عن استشهاد خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح.

واستشهد 9 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلًا في بلدة شبعا جنوب لبنان حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".