السبت 05 أكتوبر 2024
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دين ودنيا

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

أهمية صلاة النوافل،
أهمية صلاة النوافل، فيتو

صلاة النفل، لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

من الأمور المعينة على  تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم وتدبره، وصلاة الفرض والنفل.

 

صلاة النوافل

شرع الله -سبحانه وتعالى- عبادات زائدة على الفريضة يطلق عليها اسم النوافل.

أن صلاة النفل هي صلاةٌ زائدةٌ عما فرضه الله -عز وجل- على المسلمين، وأن النوافل جابرة لما انتقص من الفرائض.

 

الفرق بين صلاة النوافل والفريضة

النافلة هي التي لم يفرضها الله، تسمى نافلة، مثل صلاة الضحى، الوتر، الرواتب، سنة الوضوء، هذه يقال لها: نافلة. أما صلاة الظهر الفريضة، والعصر، والمغرب هذه يقال لها: فريضة، والحج الأول يسمى فريضة، والحج الثاني للشخص يسمى نافلة، صوم يوم الإثنين والخميس نافلة، صوم رمضان فريضة، وهكذا.

 

الفرق بين صلاة النوافل والفريضة، فيتو

 

أقسام صلاة النفل

صلاة النفل في الفقه الإسلامي، هي: «كل أنواع الصلوات الزائدة عن الصلاة المفروضة».

ونفل هو: «كل مازاد على الفرض» ويشمل كل أنواع الصلوات المشروعة، التي يطلب فعلها بدليل شرعي، لا على وجه الفرضية.

 

السنن الرواتب

السنة الراتبة: هي صلاة النافلة التابعة للصلوات المفروضات. ويشرع فعلها قبل الفرض أو بعده، لتحصيل الكمال في الفضيلة، وزيادة الأجر.

وهي بحسب درجاتها في الفضيلة أنواع. منها ماهو سنة مؤكدة وهو أفضل الرواتب. يليه الرواتب المندوبة، بمعنى: المستحب إضافتها بعد الرواتب المؤكدة. وكل من المؤكد والمستحب؛ ثبتت مشروعيته بدليل، أي: أن كلا النوعين مطلوب شرعا، والمقصود من هذا التقسيم هو: بيان التفضيل باعتبار مراتب الطلب، فأفضل الرواتب بعد الفريضة هو: المؤكد، يليه باقي الروتب.

 

ترتيب أفضل سنن الرواتب

أولا: ركعتان قبل صلاة الفجر وهي أفضل الرواتب، وهي أكثر الروتب تأكيدا، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، لكن وقع الخلاف في وجوبها، وهو قول عند أبي حنيفة.

ثانيا: باقي الرواتب المؤكدة وهي: أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

ثالثا: باقي الرواتب غير المؤكدة وهي: إضافة ركعتين بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

 

أهمية النوافل، فيتو

 

أهمية النوافل

بيّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهميّة النّوافل، فقال: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ، فإن انْتَقَص من فريضتِه شيئًا، قال الربُّ تبارك وتعالى: انْظُروا هل لعَبْدِي من تَطَوُّعٍ فيُكَمِّلُ بها ما انتَقَص من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِه على ذلك). فهي تجبر النّواقص وتُبعد الشيطان الذي يحاول أن يُلهي الإنسان عن فروضه، فإذا وجده ملتزمٌ بما لم يُفرض عليه علِم أنّه لن يقدر عليه في ترك ما فرض عليه.

 

 وكذلك شُرعت النوافل للتّقرب من الله -سبحانه تعالى-، فقد قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: (وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ).

 

 وصلاة النافلة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لأنّها ليست ممّا فَرض الله -تعالى-، ولكنّ تاركها يُضيّع على نفسه أجرًا عظيمًا.

 

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