عزلة ما بعد طوفان الأقصى.. الدعم الغربي لإسرائيل يتحول إلى خذلان.. كيف فقد الكيان التعاطف العالمي بعد تخبط نتنياهو

رغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين بعد أحداث طوفان الأقصى، تشعر دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعزلة المتزايدة على الساحة الدولية، ويتجلى شعور إسرائيل بالعزلة في عدم قدرتها على تأمين دعم عالمي مستمر، وتزايد الانتقادات الدولية، وكذلك التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجهها.

في الفترة الأخيرة، تعرضت إسرائيل لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية، وخاصة خلال النزاعات العسكرية في غزة، هذه الانتقادات أدت إلى فقدان بعض الدعم الدبلوماسي الذي كانت تتمتع به.

العرب والمعارضة لسياسات إسرائيل

وعلى الرغم من تطبيع العلاقات مع بعض الدول إلا أن الشعوب العربية بشكل عام لا تزال تحمل مشاعر معارضة قوية تجاه السياسات الإسرائيلية، مما يعزل إسرائيل عن محيطها الإقليمي، وحتى مع دعم الولايات المتحدة، هناك شعور متزايد في إسرائيل بأن هذا الدعم ليس مضمونا دائما، خاصة مع تغير الإدارات الأمريكية وتوجهاتها السياسية.

في حين تُظهر وسائل الإعلام الدولية بشكل متزايد الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مما يعزز صورة سلبية لإسرائيل ويعزز الشعور بالعزلة، كما أن العمليات العسكرية المستمرة، مثل تلك التي جرت في غزة، ساهمت في فقدان التعاطف الدولي. على الرغم من أن إسرائيل تعتبر هذه العمليات دفاعية، إلا أن ردود الفعل العالمية كانت في كثير من الأحيان تركز على الأضرار التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إسرائيل تراجعا في التعاطف الذي كانت تحظى به من قبل بعض الدول والشعوب، مما جعلها تشعر بأنها تواجه موقفا معاديًا أكثر من أي وقت مضى، ومع تصاعد حركة المقاطعة (BDS) وحملات الضغط الاقتصادية، تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات أكبر في الأسواق العالمية، مما يسهم في الشعور بالعزلة الاقتصادية.

كما أن الانقسامات الداخلية داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية والسياسات تجاه الدول المجاورة قد أدت إلى تباين في المواقف، مما يزيد من الشعور بالعزلة.

وفي مقاله المعنون "لقد قيل لإسرائيل إنها ليست وحدها، لكن عامًا من الحرب جعلها معزولة"، في صحيفة الجارديان البريطانية، يستهل الكاتب باتريك وينتوربالإشارة إلى مقولة ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي قال: "إن مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله غير اليهود، بل على ما سيفعله اليهود". ويشير إلى أن بن غوريون كان يقصد أن الشعب اليهودي أصبح معتمدًا على نفسه في تحديد مصيره بدلًا من انتظار الدعم من الآخرين.

ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن الوضع اليوم مختلف تمامًا، حيث تواجه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة نتيجة للحرب في غزة. ويستشهد وينتور بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي استخدم مقولة بن غوريون للدفاع عن موقف الحكومة تجاه حكم محكمة العدل الدولية الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في غزة.

وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من القوى الغربية، مثل الولايات المتحدة، إلا أن العديد من الإسرائيليين يشعرون بعدم الارتياح حيال الوضع الحالي، حيث يعبّرون عن قلقهم من عدم سماعهم لأي رؤية واضحة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الصراع، وفي هذا السياق، يعكس المقال صدمة الكثير من الإسرائيليين لفقدانهم التعاطف العالمي بشكل سريع، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل هذا المناخ.

التايمز: لماذا لم تستهدف إسرائيل زعيم حماس؟

وفي صحيفة التايمز البريطانية، يتناول جورج غريلز في مقاله "لماذا لا تستطيع إسرائيل قتل "آخر رجل على قيد الحياة" في حماس؟" قضية زعيم حركة حماس يحيى السنوار. يوضح غريلز أن إسرائيل قامت بعمليات اغتيال لقادة حماس الآخرين، لكن السنوار لا يزال حيًا، مما يثير تساؤلات حول أسباب ذلك.

يستند الكاتب إلى آراء إيهود يعاري، الصحفي الإسرائيلي، الذي يعتبر أن إسرائيل مترددة في استهداف السنوار بسبب وجود رهائن في محيطه. ويشير غريلز إلى أن السنوار يظل شخصية محورية في حماس، ويستشهد بتصريحات مايكل كوبي، المحقق السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي يؤكد على أن السنوار لن يستسلم بسهولة ويستمر في التخطيط للعمليات المستقبلية.

الخلاصة أن إسرائيل تعيش في عزلة متزايدة رغم الدعم الغربي، والتحولات في السياسة الإيرانية تجاه محور المقاومة، بالإضافة إلى التعقيدات التي تواجهها إسرائيل في التعامل مع حماس، مما يجعل الأوضاع في المنطقة غير مستقرة ومتطورة بشكل متسارع.