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حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي متهم بسرقة السيارات في الساحل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي متهم بسرقة السيارات في منطقة الساحل بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة السلاح الناري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة  وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين وبحوزتهم سلاح ناري وسيارة مسروقة.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات القديمة بقصد تقطيعها وبيعها، بالاشتراك مع المتهم الثالث تاجر خردة وتم ضبطه.

واعترف أنه يقوم بشراء العديد من السيارات المتحصلة من وقائع السرقة وأيضا السيارة ملك المجني عليه المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل مديرية أمن القاهرة

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