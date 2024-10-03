السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف طالب ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة طالب بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور، تحت تهديد السلاح.

اتهام عاطلين بسرقة هاتف محمول ببولاق الدكرور

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ من طالب جامعي بسرقة هاتف المحمول الخاص به ومبلغ مالي، وأدلى فيه بأوصافهما، وقال أنه أثناء عودته لمنزله في ساعة متأخرة بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه فوجئ بالمتهمين يستوقفاه بأحد الشوارع المظلمة، وأشهر أحدهما شفرة حديدية في وجهه، وهدده بإخراج ما معه من نقود، فقام المجني عليه بإعطائهما مبلغ مالي والهاتف المحمول الخاص به خوفا من ايذائه، وفر المتهمان هربا.



ألقي القبض عليهما في حملة أمنية بالجيزة، وتبين أنهما مرتكبى الواقعة وأحيلا للنيابة ومنها إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.