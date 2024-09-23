نشرة أخبار مصر، موعد انتهاء أزمة نقص الدواء.. سر غضب الخطيب قبل السوبر.. السعر العادل لكرتونة البيض

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:



رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن جودة الدواء المصري بنفس كفاءة المستوردة وقد تكون أفضل، لكن المشكلة في عقدة وثقافة المصريين في الميل تجاه المستورد.

متى تنتهي أزمة الأدوية في مصر؟

وأكد: أن أزمة نقص الأدوية من المتوقع انتهائها خلال شهر وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولكنها لن تختفي نهائيا، حيث إنه من الوارد حدوث أزمات جديدة ولكن ليس بنفس قدر الأزمة الحالية.



عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف سر غضب الخطيب قبل السوبر الإفريقي

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، يشعر بجهد اللاعبين طوال الموسم الماضي، ويتفهم مشاعرهم ويقدرهم كثيرًا، وكان لا بد من تكريمهم في احتفالية لحصد لقب الدوري المصري.

الزمالك يرصد مكافأة مالية للاعبين من أجل السوبر الإفريقي

رصدت إدارة نادي الزمالك مكافأة مالية ضخمة من أجل تحفيز اللاعبين للفوز بكأس السوبر الإفريقي الجمعة المقبل أمام الأهلي.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد أن إدارة الزمالك ترصد مكافأة ضخمة وفورية للاعبين حال الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي ومكافأة لمن يسجل في شباك الأحمر.



رئيس لجنة الحكام السابق يوجه نداء لرئيس الجمهورية ضد اتحاد الكرة

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، نداءً لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يناشده خلالها للتصدي للظاهرة السلبية التي يشهدها اتحاد الكرة على مدى الموسمين الماضيين، والمتمثلة في الإستعانة بخبراء أجانب لإدارة منظومة التحكيم المصري.



رابطة الأندية عن تحطم درع الدوري: مش احنا اللي صنعناه (فيديو)

علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، على تحطم وسقوط درع الدوري الجديد خلال احتفالية النادي الأهلي بالفوز بالبطولة.

من قام بتصنيع درع الدوري الجديد؟

وقال ثروت سويلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "مش احنا اللي صنعنا درع الدوري، وشركة إنجليزية هي اللي صنعته في إنجلترا".



ما السعر العادل لكرتونة البيض في الأسواق؟ شعبة الثروة الداجنة توضح

ارتفعت أسعار البيض ارتفاعات كبيرة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية لتتخطى سعر الكرتونة الـ 200 جنيه في بعض المحال، فيما وصل سعر كرتونة البيض إلى 245 جنيهًا في أحد السلاسل الغذائية.

ومع مبادرة طرح 6 آلاف كرتونة بيض في منافذ التموين والزراعة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، ما أثر هذه المبادرة على الأسعار في السوق، وما هو السعر العادل الذي من المفترض أن تباع به كرتونة البيض في الأسواق؟

فودافون تتصدر منصة "إكس" بعد تعرض الشبكة لعطل مفاجئ

تصدرت شركة فودافون الأكثر تداولًا على موقع “إكس”، تويتر سابقًا، بعد تعرض الشركة لعطل مفاجئ تسبب في انقطاع للخدمة وسحب رصيد العملاء.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#فودافون”.

وأثار خبر تعطل شبكة فودافون حالة من الجدل بين نشطاء منصة "إكس"، تويتر سابقًا.

تنسيق جامعة الأزهر 2024، اليوم فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم

يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الإثنين تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، بجانب تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى، حتى الأربعاء المقبل.

ثاني أيام الخريف، درجات الحرارة اليوم الإثنين 23-9-2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

عشرات المقاتلات الإسرائيلية تشارك في هجوم على أهداف جنوبي لبنان والعمق اللبناني

شاركت عشرات المقاتلات الإسرائيلية في هجوم على أهداف جنوبي لبنان والعمق اللبناني، حسب "العربية" في نبأ عاجل.

كما شن جيش الاحتلال غارات على أطراف بلدتى زيقين وباطر فى جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفى نبأ عاجل آخر للقاهرة الإخبارية، ذكرت أن صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل جراء قصف من قبل حزب الله.

كانت القناة قد ذكرت فى وقت سابق أن إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه تم إطلاق صاروخي كروز ومسيرتين من العراق باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، والأمن عثر على مسيرة تابعة لحزب الله وتبين أنها مفخخة في حادث خطير في الشمال.

ناقشا الأمن المائي، وزير الخارجية يلتقي نظيره السوداني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الأحد، مع وزير خارجة السودان حسين عوض على، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



3 شهداء، مروحيات الاحتلال تقصف مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.



لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في وضع الأساسات لمشروع تركيب مصعد كهربائي في المسجد الأقصى، بهدف تسهيل الاقتحامات.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية تزعم أن المصعد الكهربائي سيخصص للمعاقين وكبار السن لتسهيل دخول المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل، طوال الأشهر الماضية، على تغيير الوضع القائم، بدعوى تنفيذ أعمال صيانة روتينية في محيط المسجد الأقصى.

إسرائيل تنقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض

نقل مستشفى رامبام في حيفا، الذي يعد من أكبر المراكز الصحية في إسرائيل، مئات المرضى إلى غرف تحت الأرض، بعد الهجمات المكثفة التي شنها حزب الله اللبناني.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد بدأ نقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض، أمس الأحد، وفق خطة مرتبة مسبقًا.

أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت "تحذيرًا شديدًا" لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.



رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

ردت الفنانة رانيا يوسف، على أزمة فيلم "التاروت" خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن وجود مشهد لها يجسد الخيانة الزوجية مع "كلب".

هل تم منع فيلم التاروت من العرض؟

وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "فيلم التاروت هيتعرض وعمره ما كان ممنوع، والرقابة أجازت النص والعمل والفيلم مفيهوش أي حاجة من الكلام الفارغ اللي بيتقال".

