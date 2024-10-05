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7 طرق بسيطة لعلاج انتفاخ المعدة بالمنزل

انتفاخ المعدة، فيتو
انتفاخ المعدة، فيتو

يمكن أن يسبب الانتفاخ عدم الراحة، ولكن هناك العديد من الطرق للحد منه، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية والمكملات الغذائية والتدليك والتغييرات الغذائية والاستراتيجيات الأخرى في تقليل الانتفاخ بسرعة.

أسباب الشعور بالانتفاخ

يحدث الانتفاخ عادة بسبب تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي.

ويتسبب الانتفاخ في جعل البطن تبدو أكبر من المعتاد، وقد يشعر الشخص أيضًا بالألم، ويمكن أن يؤدي احتباس السوائل في الجسم أيضًا إلى الانتفاخ، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أفضل طريقة للتعامل مع الانتفاخ هي تحديد سببه، وتشمل المحفزات الشائعة الأخرى للانتفاخ ما يلي:

مشاكل الجهاز الهضمي: يمكن أن تؤدي الإمساك وحساسية الطعام وعدم تحمل الطعام إلى الانتفاخ، وعندما يتراكم البراز في الأمعاء الغليظة، يمكن أن يسبب الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، وقد تتراكم الغازات الزائدة أيضًا خلف البراز، مما يجعل الانتفاخ أسوأ.

النظام الغذائي: يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية، والكثير من الملح أو السكر، وعدم وجود ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي في الانتفاخ.

التغيرات الهرمونية: يعاني العديد من الأشخاص من الانتفاخ قبل وأثناء الدورة الشهرية بسبب التغيرات الهرمونية واحتباس الماء.

ما الذي يخفف الانتفاخ بسرعة؟

يحدث الانتفاخ عادة عندما تتراكم الغازات الزائدة في المعدة أو الأمعاء، وعندما يحدث الانتفاخ مباشرة بعد تناول الطعام، فإنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه، ولكن من الممكن غالبًا تسريع هذه العملية.

ويمكن للعديد من العلاجات المنزلية أن تساعد في إدارة الألم وعدم الراحة الناتج عن الانتفاخ، وقد تساعد النصائح السريعة التالية الأشخاص على التخلص من انتفاخ البطن بسرعة:

التجول

يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تحريك الأمعاء بشكل أكثر انتظامًا، مما قد يساعد في إخراج الغازات الزائدة والبراز، ويعد تحريك الأمعاء أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كان الشخص يشعر الشخص بالإمساك، ويمكن أن يوفر المشي حول المبنى راحة سريعة من ضغط الغازات.

اليوجا

يمكن لبعض وضعيات اليوجا أن تضع عضلات البطن بطريقة تشجع على إخراج الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي، ويمكن أن يقلل هذا من الانتفاخ.

يمكن أن تساعد وضعية الطفل ووضعية الطفل السعيد والقرفصاء الأشخاص على التخلص من تراكم الغازات بسرعة.

كبسولات النعناع

قد تكون كبسولات زيت النعناع مفيدة أيضًا لعلاج عسر الهضم والغازات المرتبطة به، وعادةً ما يروج لها المصنعون كعلاج لأعراض متلازمة القولون العصبي، ولكن يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من متلازمة القولون العصبي استخدامها أيضًا لتخفيف الانتفاخ.

يعمل النعناع عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء، مما يسمح للغازات والبراز بالتحرك بشكل أكثر فعالية.

كبسولات تخفيف الغازات

هي أدوية مضادة للغازات يمكن أن تساعد في إخراج الهواء الزائد من الجهاز الهضمي.

تدليك البطن

يمكن أن يساعد تدليك البطن في تحريك الأمعاء، والتدليك الذي يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد بشكل خاص.

استخدم الزيوت العطرية

أظهرت الدراسات أن فعالية المكملات الغذائية التي تحتوي على مزيج من زيت الشمر والكركمين العطري لدى 116 شخصًا يعانون من متلازمة القولون العصبي الخفيفة إلى المتوسطة، وبعد 30 يومًا، أبلغ الأشخاص عن تحسن في أعراض متلازمة القولون العصبي لديهم، بما في ذلك الانتفاخ وآلام البطن.

أخذ حمامًا دافئًا

يمكن أن توفر حرارة الحمام راحة من آلام البطن، ويمكن أن يقلل الاسترخاء من مستويات التوتر، مما قد يسمح للجهاز الهضمي بالعمل بشكل أكثر فعالية ويساعد في تقليل الانتفاخ.

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