الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طبيب يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ومخاطرها

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة، عن خطورة الإصابة بجرثومة المعدة أو ما يعرف بالميكروب الحلزوني وهي بكتيريا شائعة الانتشار على مستوى العالم وخاصة في الدول الفقيرة والنامية.

معدل انتشار العدوى بجرثومة المعدة 

 

وأشار استشاري مكافحة العدوى إلى أنه يصل معدل انتشار عدوى الإصابة بها إلى ما بين 70% إلى 90% من السكان وفي الدول المتقدمة، تتراوح معدلات الإصابة بين 20% إلى %50 من السكان.
 

وأكد أنه على الرغم من المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بها فقد تكون لها بعض الفوائد المحتملة.

 

مخاطر جرثومة المعدة

 

وتتضمن مخاطر جرثومة المعدة في أنها السبب الرئيسي لقرحة المعدة والاثني عشر والتي تصيب حوالي 4 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان المعدة وهو واحد من أكثر أنواع السرطان فتكا في العالم، وقد تؤدي عدوى الميكروب الحلزوني إلى التهابات المعدة والأمعاء المزمنة.
 

فوائد جرثومة المعدة تشمل انخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المناعية

 

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن فوائد جرثومة المعدة تشمل انخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المناعية كما انه لها دور في خفض نسب الإصابة بسرطان المريء، كما يعتقد أن هذه البكتيريا قد تساعد في الحفاظ على التوازن البكتيري السليم في الجهاز الهضمي.
 

 

وأوضح الدكتور مصطفي محمدي أن  جرثومة المعدة ليست دائما عدو ومن المهم مناقشة العلاقة المعقدة بين هذه البكتيريا وصحة الإنسان مع الطبيب المتخصص لتقرير خطة العلاج المناسبة.

أعراض جرثومة المعدة

 

تسبب الإصابة بجرثومة المعدة أعراض  الأكثر شيوعًا وهي الألم الخفيف أو الحارق في البطن

 

وتشمل الأعراض  :

الانتفاخ

التجشؤ

فقدان شهية

الغثيان

القيء

فقدان الوزن دون سبب واضح

متى يجب الذهاب للطبيب؟

 

تتعرض القرحة الهضمية في المعدة أو الأمعاء، إلى نزيف مما يمثل خطورة علي المريض وتظهر بعض الأعراض منها:

براز دموي

صعوبة في التنفس

الدوخة أو الإغماء

جلد شاحب

القيء الدموي 

ألم شديد وحاد في المعدة

مضاعفات وأعراض مرض الصدفية

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تعتبر جرثومة المعدة أيضًا أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة، والذي يكون له أعراض قليلة في البداية، اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي من هذه العلامات:

ألم في البطن أو تورم

الانتفاخ

غثيان

فقدان الشهية

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة فقط

القيء

فقدان الوزن بدون سبب

براز أسود

 

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