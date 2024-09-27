الأعراض الصامتة والشائعة لمرض كرون، ومضاعفاته على الجسم

في مرحلة ما، يعاني كل شخص من تقلصات في المعدة مصحوبة بالإسهال أو الإمساك، وتكون غالبًا غير مريحة، لكنها عادة ما تختفي في غضون يوم أو يومين، ولكن إذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض بشكل متكرر وكانت شديدة، فهناك احتمال أن يكون مصابًا بـمرض كرون.

مرض كرون هو نوع من مرض التهاب الأمعاء (IBD)، وفي مرض كرون يخطئ الجهاز المناعي في اعتبار الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي سيئة ويهاجمها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ويمكن أن تختلف أعراض مرض كرون، اعتمادًا على مكان الالتهاب في الجهاز الهضمي.

مرض كرون، فيتو

أعراض مرض كرون

تختلف أعراض مرض كرون بشكل كبير اعتمادًا على الشخص والجزء من الجهاز الهضمي الذي يهاجمه المرض، ويمكن أن يؤثر على مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي، لكنه غالبًا ما يسبب التهابًا في الأمعاء الدقيقة والأمعاء، وتكون الأعراض خفيفة أو شديدة لدرجة أنها تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، وتظهر أعراض مرض كرون بشكل متقطع، وقد تختفي تمامًا لفترات زمنية.

أعراض مرض كرون الشائعة

إذا كان الالتهاب في الجهاز الهضمي السفلي، أو القولون، فقد تكون الأعراض أكثر تكرارًا وأقوى مما لو كانت في الجهاز الهضمي العلوي، أو الأمعاء الدقيقة، وتتضمن هذه الأعراض:

ألم وتقلصات في البطن

دم في البراز

إسهال

تصريف من قرحة مؤلمة بالقرب من فتحة الشرج

حركات أمعاء عاجلة (تكرار الذهاب للمرحاض)

الشعور بأن الشخص لم يفرغ أمعائه تمامًا

فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل سريع

الإمساك، الذي قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء

أعراض مرض كرون الصامت

لا يعاني حوالي خُمس الأشخاص المصابين بهذه الحالة من أي أعراض (كرون صامت) عندما يؤثر المرض على الأمعاء الدقيقة، إذا كانت الأعراض الأولية صامتة، فقد تشمل العلامات الشائعة التالية لمرض كرون أعراضًا أكثر خطورة مثل:

انسداد معوي

عدوى أو خراج

ألم أو حمى لا تزول

ثقب أو نفق توصيل في الأمعاء (ناسور)

سرطان القولون أو الأمعاء الدقيقة

زيادة خطر الإصابة بأشياء مثل الاستشفاء وجراحة الأمعاء

أعراض جسدية أخرى لمرض كرون

قد يكون للمرض أيضًا أعراض تؤثر على الصحة العامة، بما في ذلك:

التعب

الحمى

تقرحات الفم

التعرق الليلي

دورة شهرية غير عادية

فقر الدم

حصوات الكلى

قد يكون لدي الشخص واحد أو أكثر من هذه الأعراض لأن مرض كرون يؤثر على الناس بطرق مختلفة، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة، أو يمكن أن تجعل المريض ضعيفًا جدًا.

مضاعفات مرض كرون في الجهاز الهضمي

مضاعفات مرض كرون أقل شيوعًا من الأعراض الأولية، وقد تكون موضعية تصيب القناة المعوية، أو جهازية، تؤثر على الجسم بالكامل.

وتتضمن المضاعفات الموضعية لمرض كرون ما يلي:

الخراج، ينتج هذا الجيب من القيح عن عدوى بكتيرية، ويمكن أن يتكون على جدار الأمعاء أو بالقرب من فتحة الشرج، ويلاحظ المريض تورمًا وحساسية وألمًا وحمى، وتختفي الأعراض عادةً بمجرد تصريف القرحة.

الشق، تمزقات مؤلمة في بطانة فتحة الشرج، ويمكن أن تسبب نزيفًا أثناء حركات الأمعاء.

الناسور، تتحول القروح إلى فتحات تربط بين جزأين من الأمعاء، ويمكن أن تنفق أيضًا في الأنسجة القريبة مثل المثانة والمهبل والجلد، ويمكن للمضادات الحيوية علاج الناسور الصغير، وقد يحتاج المريض إلى إجراء عملية جراحية إذا كان الناسور كبير أو إذا كان هناك عدد منه.

سوء الامتصاص وسوء التغذية، يؤثر هذا المرض على الأمعاء الدقيقة، وهي الجزء من الجسم الذي يمتص العناصر الغذائية من الطعام، ويمنع ألم المعدة من تناول الطعام بانتظام، أو قد لا يتمكن الجسم من الاستفادة القصوى مما يأكله المريض، ويمكن أن يؤدي هذا أحيانًا إلى انخفاض مستويات العناصر الغذائية مثل فيتامين ب12 والحديد، ويركز العلاج على استبدال العناصر الغذائية المفقودة.

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، الأمعاء مليئة بالبكتيريا التي تساعد على تكسير الطعام، وعندما يحدث هذا أعلى من المعتاد في الجهاز الهضمي، فقد يصاب المريض بالغازات والانتفاخ وألم البطن والإسهال.