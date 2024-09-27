فوائد العرقسوس، يعالج قرحة المعدة والالتهاب الرئوي واضطرابات النوم

فوائد العرقسوس، العرقسوس من الأعشاب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر ويعرف منذ زمن بعيد حيث يقدم كمشروب شعبى وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد العرقسوس، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو اشتهر بفاعليته فى علاج مشاكل المعدة والجهاز التنفسي، وينصح الخبراء بتناوله ولكن بحذر لأنه يرفع ضغط الدم.

أهمية تناول العرقسوس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن العرقسوس هو نبات طبيعي معروف بفوائده الصحية المتعددة، وهو يستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، ويُستخرج العرقسوس من جذور نبات العرقسوس، ويحتوي على مكونات نشطة تساهم في تعزيز الصحة العامة.

فوائد العرقسوس

فوائد العرقسوس للصحة

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد العرقسوس:

العرقسوس مفيد للجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج مشاكل مثل الحموضة وحرقة المعدة، حيث يعمل على تلطيف الأغشية المخاطية في المعدة، مما يقلل من التهيج الناتج عن الإفرازات الحمضية.

كما أنه يُستخدم في علاج القرح الهضمية، إذ يحتوي على مركب "حمض الغليسيرريزيك" الذي يعزز شفاء الجروح والقرح.

العرقسوس علاج طبيعي للسعال والالتهابات الرئوية، حيث يُستخدم في تقليل احتقان الحلق وتخفيف السعال الجاف، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الجهاز التنفسي، كما يساعد في تخفيف البلغم وتنقية الشعب الهوائية.

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، هذه المركبات تحارب الجذور الحرة وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم، بالتالي، فإن تناول العرقسوس يمكن أن يساهم في تحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يساعد العرقسوس على تنظيم مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون الإجهاد، عندما يرتفع مستوى الكورتيزول في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل زيادة الوزن واضطرابات النوم.

العرقسوس يعمل على تقليل هذه التأثيرات وتنظيم مستويات الطاقة والضغط النفسي.

التحكم في مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن العرقسوس قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إذ يحتوي على مركبات تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مقاومة الخلايا له.

تشير بعض الدراسات إلى أن العرقسوس قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إذ يحتوي على مركبات تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مقاومة الخلايا له. يُعتبر العرقسوس مضادًا قويًا للالتهابات، حيث يحتوي على مركبات تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم، ويمكن استخدامه لتخفيف الأعراض المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض الجلد الالتهابية.

يستخدم مستخلص العرقسوس في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، حيث يساعد في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، كما يُعتقد أنه يمكن أن يساعد في علاج بعض الحالات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

محاذير تناول العرقسوس

وتابع: بالرغم من فوائد العرقسوس المتعددة، إلا أنه يجب تناوله بحذر، لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، كما قد يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو القلب، لذا يُنصح بعدم استهلاكه بكميات كبيرة واستشارة الطبيب إذا كان هناك أي شكوك حول تأثيره على الصحة.