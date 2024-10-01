ضبط عاطل بحوزته 7 قطع حشيش و54 زجاجة بيرة وسلاح نارى فى سوهاج

تمكن رجال مباحث مركز طهطا من ضبط مسجل دائرة المركز وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزجاجات البيرة المعدة للبيع، بالإضافة إلى فرد روسي محلى الصنع وتحرر المحضر وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقي إخطارا بضبط عاطل وبحوزته عددا من قطع الحشيش وزجاجات البيرة وسلاح نارى

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز طهطا بتمكنه هو ورفاقه النقباء جمعة فؤاد وكريم يوسف وأحمد ممدوح وعلاء عمران من ضبط عاطل يدعى رجب.ع.ا.ا وبحوزته 7 قطع بنية اللون لمخدر الحشيش و54 زجاجة بيرة معدة للبيع وفرد روسي محلى الصنع وطلقة حية عيار 7.62× 39.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

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