قائمة بأفضل الأطعمة والمشروبات لعلاج حموضة المعدة

أطعمة ومشروبات لعلاج حموضة المعدة، تعرف حموضة المعدة أيضًا بحرقة المعدة، وهي مشكلة مزعجة تحدث عندما تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء مما يسبب شعورًا بالحرقان والألم في الصدر.



قد تتفاقم حالة حموضة المعدة؛ بسبب بعض الأطعمة والمشروبات، في حين أن بعض الأطعمة الأخرى يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، وهو ما يجب أن يلتفت إليه من يعاني من هذه المشكلة.



أطعمة تساعد في تخفيف حموضة المعدة:

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الكثيرين ممن يعانون من حموضة المعدة، وقد يكون للنظام الغذائي دور كبير في التحكم بالأعراض أو تفاقمها.

حرقة المعدة

وأضافت الدكتورة مروة، أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والفواكه غير الحمضية يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الحموضة، في حين أن تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والمشروبات الغازية والكافيين يمكن أن يحد من تفاقم الأعراض.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، الأطعمة التي تساعد في تخفيف حموضة المعدة.



الشوفان: يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة الخالية من الدهون التي تساعد في امتصاص الحمض من المعدة. تناوله في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في تقليل حموضة المعدة.

البطاطا: تحتوي البطاطا على الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف حموضة المعدة. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.



الموز: الموز فاكهة قلوية بطبيعتها، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في معادلة حمض المعدة. كما أنه غني بالألياف التي تسهم في تحسين عملية الهضم.

الزنجبيل: يُعتبر الزنجبيل من العلاجات التقليدية التي تُستخدم لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن تناول الزنجبيل الطازج أو شرب شاي الزنجبيل لتخفيف الشعور بالحموضة.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والخس، تعتبر من الأطعمة الخفيفة على المعدة ولا تحتوي على الكثير من الدهون، مما يقلل من خطر تفاقم الحموضة. كما تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تساعد في تهدئة المعدة.

الزبادي: يحتوي الزبادي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل التهابات المعدة. يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الحموضة إذا تم تناوله بدون إضافة سكر.

الدجاج والديك الرومي: هذه الأنواع من اللحوم تحتوي على نسبة قليلة من الدهون، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يعانون من حموضة المعدة.

الأسماك: تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُعد مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد في تهدئة بطانة المعدة.

مشروبات مفيدة لحموضة المعدة:

مشروبات لعلاج حرقة المعدة

الماء: الماء هو أفضل مشروب يمكن تناوله لتخفيف حموضة المعدة، حيث يساعد في تخفيف تركيز الحمض في المعدة وتقليل التهيج.

شاي الأعشاب: مثل شاي البابونج أو شاي النعناع أو شاي الشمر، هذه المشروبات تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الأعراض المرتبطة بالحموضة.

حليب اللوز: يعتبر حليب اللوز خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من الحموضة، حيث يتمتع بطبيعة قلوية تساعد في معادلة حمض المعدة.

عصير الصبار (الألوفيرا): يُعد عصير الألوفيرا مشروبًا مهدئًا للجهاز الهضمي، وقد يساعد في تقليل التهاب وتهيج بطانة المعدة والمريء.

أطعمة يجب تجنبها من يعاني من حموضة المعدة:

الأطعمة المقلية والدهنية: هذه الأطعمة تزيد من إنتاج حمض المعدة وتسبب ارتجاعه إلى المريء، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض. من الأفضل تجنب تناول البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والمأكولات السريعة.

الحمضيات: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الأحماض التي قد تزيد من حرقة المعدة.

البصل والثوم: يعتبر البصل والثوم من الأطعمة التي قد تسبب تهيج المعدة وتزيد من إنتاج الحمض، وبالتالي ينبغي تجنبهما خاصةً في حال كان الشخص يعاني من حموضة المعدة.

الأطعمة الحارة: التوابل الحارة مثل الفلفل الحار والبهارات القوية يمكن أن تزيد من تفاقم حموضة المعدة. لذا يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في النظام الغذائي.

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على الغازات التي تزيد من الضغط على المعدة وتسبب ارتداد الحمض إلى المريء، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحموضة.

الكافيين: المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة، مما يؤدي إلى تفاقم الحموضة.

نصائح هامة لتخفيف حموضة المعدة:

- يُنصح بتناول وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم بدلًا من تناول وجبات كبيرة.

- تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة والانتظار على الأقل ساعتين قبل النوم.

- ارتداء ملابس فضفاضة لتقليل الضغط على المعدة.

- الحفاظ على وزن صحي، حيث أن السمنة قد تزيد من الضغط على المعدة وتفاقم الحموضة.