أخبار الأهلي، أزمة معلول وصلاحيات رمضان وجلسة كولر مع الخطيب

النادي الأهلي، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من علي معلول لاعب الأهلي كواليس "إستوري" اللاعب التي نشرها مؤخرا عبر إنستجرام.

وقالت المصادر: معلول غاضب بسبب الأنباء التي وصلته أيضا بشأن عدم تجديد تعاقده والتفكير في عدم استمراره في صفوف الفريق ورحيله في يناير المقبل.

وأضافت: معلول وصلته أنباء أيضا بشأن تفكير الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وهو ما يعني صعوبة قيده في يناير القادم.

المصادر المقربة من معلول تؤكد أنه مصدوم من موقف الأهلي معه، ومن ثم تمسك بموقفه الرافض للتواجد في احتفالية التتويج بالدوري.

في سياق آخر، رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على قرار النادي الأهلي بتواجد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي على مقاعد البدلاء وأيضا داخل معسكرات الفريق.



مصدر بالأهلي قال إن النادي أبلغ كولر بتواجد محمد رمضان على الدكة وفي معسكرات الفريق ولكن لم يتلقَ ردا قاطعا من المدرب السويسري بشأن موقفه، حيث طلب المدرب تأجيل هذا الأمر لحين عودته إلى القاهرة.

ويعقد كولر جلسة هامة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي في حضور لجنة التخطيط الأسبوع القادم.



تشهد الجلسة مناقشة العديد من الملفات، وأهمها ملف الصفقات ورغبة لجنة التخطيط في عقد العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.



كما تشهد الجلسة مناقشة لائحة فريق الكرة الجديدة التي سيقوم محمد رمضان بتقديمها بجانب حسم موقف محمد رمضان بشأن التواجد من عدمه على مقاعد البدلاء وفي معسكرات الفريق.

يبدأ محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي على هامش مران الفريق الأحد القادم حيث ينتظر اللاعب العودة إلى الملاعب خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أشهر على أقصى تقدير.

ويخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية على هامش مران الفريق الأحد القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي كما يخضع اللاعبون لقياسات الوزن.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الأحد القادم استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة غدا الجمعة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي مجددا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة هامة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" اليوم، الخميس من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي، حيث يبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها، اللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".