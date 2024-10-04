انفجارات ضخمة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، وسط تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة اليمنية.
انفجارات ضخمة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
وأفاد موقع روسيا اليوم بأن، 5 غارات جوية استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى 4 غارات جوية استهدفت منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.
هجمات أمريكية وبريطانية ضد الحوثيين
وفي الفترة الأخيرة كثفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من غاراتها الجوية على اليمن، في محاولة لاستهداف جماعة الحوثي، وذلك في ظل قيام الجماعة بإطلاق الصواريخ على تل أبيب.
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