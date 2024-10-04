الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

انفجارات ضخمة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

انفجارات ضخمة تهز
انفجارات ضخمة تهز العاصمة اليمنية صنعاء، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، وسط تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة اليمنية.

انفجارات ضخمة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن، 5 غارات جوية استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى 4 غارات جوية استهدفت منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.

هجمات أمريكية وبريطانية ضد الحوثيين 

وفي الفترة الأخيرة كثفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من غاراتها الجوية على اليمن، في محاولة لاستهداف جماعة الحوثي، وذلك في ظل قيام الجماعة بإطلاق الصواريخ على تل أبيب. 

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صنعاء الحديدة الحوثيين اليمن

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