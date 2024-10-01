إمبري للأمن البحري: حادث أمني جديد قرب سواحل اليمن

أعلنت شركة "إمبري" البريطانية للأمن البحري عن تلقيها بلاغًا بوقوع حادث أمني على بعد نحو 97 ميلًا بحريًا إلى الشمال الغربي من مدينة الحديدة اليمنية.

حادث بحري قرب اليمن

كما تلقت هيئة بحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 64 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة في اليمن.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء اعتراضه مسيرة في سماء البحر المتوسط على بعد عشرات الكيلومترات عن شواطئ تل أبيب.

وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن السكان في وسط إسرائيل يبلغون عن سماع دوي انفجار بمنطقة تل أبيب وأن السلطات تحقق في الأمر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل ذلك برصد إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه غوش دان في تل أبيب وسماع دوي انفجار بالمدينة.

بدء عملية برية فى لبنان

ويأتي اعتراض المسيرة في وقت أعلن فيه المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.