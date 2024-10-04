الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: ردنا سيكون أقوى إذا نفذت إسرائيل هجوما علينا

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إننا واثقون من أن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا وستواصل طهران دعم لبنان.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ردنا سيكون أقوى إذا نفذت إسرائيل هجوما علينا".

وفي أول زيارة له إلى لبنان، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وبدء العملية البرية الإسرائيلية ضد جنوب لبنان، أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، أهمية توظيف كافة القدرات الدبلوماسية الإيرانية لدعم لبنان والمنطقة ضد الأعمال التوسعية والعدوانية التي ترتكبها إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية. 

وزار «عراقجي»، فور وصوله بيروت، اليوم الجمعة، السفارة الإيرانية، حيث التقى القائم بالأعمال وطاقم السفارة واطلع على آخر التطورات في لبنان. 

وخلال اللقاء، قدم وزير الخارجية الإيراني التعازي في حسن نصر الله، وعباس نيلفروشان القائد بالحرس الثوري الإيراني، ورفاقهما، معبرًا عن تقديره للجهود التي يبذلها دبلوماسيو إيران في بيروت في هذا «الوضع الحرج». 

ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إيران هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل حمل اسم «الوعد الصادق 2»، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، وعباس نيلفروشان، القائد بالحرس الثوري الإيراني. 

كان حزب الله قد أعلن، يوم السبت الماضي، اغتيال حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت المقر المركزي للحزب. 

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