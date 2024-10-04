قصص نجاح أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية.. أيمن: الانضباط سر التفوق.. أنس: تعلمت الفداء والتضحية من أجل الوطن.. شادي: أصبح لدي القدرة على اتخاذ القرار المناسب

في يوم حافل بالبهجة والمحبة التقت «فيتو» عددا من أوائل طلاب الكليات العسكرية وأسرهم الذين تفتخر بهم مصر. رجال تفوقوا على أنفسهم وتحدوا الصعاب في الدراسة والتدريب حتى يقفوا اليوم أمام رئيس الجمهورية لتقليدهم أعلى وسام سيظل على صدورهم.

تحدثوا عن مشوارهم داخل الكليات العسكرية وأسلوب التدريس والتدريب، كذلك الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكليات.

الأول على الكلية الجوية

يقول الملازم طيار أنس أحمد فؤاد الاول على الدفعة إنه “خلال دراسته بالكلية الجوية اكتسب سمات كثيرة مثل الشجاعة والإقدام والانضباط العسكرى والالتزام، ودرس علوم الطيران وتدرب على يد نخبة من أفضل الطيارين، وهو ما انعكس على شخصيته بشكل إيجابى وأصبح لديه خبرة كبيرة”.

وأوضح أنس أن “أسباب تفوقه ترجع إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس، والثقة بالقدرات الذاتية والشخصية، والانضباط الذاتى للفرد المقاتل التى تغرسها بداخلنا الكليات العسكرية وهو ما تدفعنا دائما إلى التقدم والنجاح والتطلع دائما إلى المراكز المتقدمة فى جميع التحديات، إضافة إلى ذلك الرغبة الشخصية بداخلى والتى تدفعنى دائما إلى التقدم، وأن أكون مصدر فخر لأسرتى التي كان لها الدور الأساسي لما وصلت له الآن”.

وأضاف أنس “إن مرحلة ما بعد التخرج مرحلة مهمة جدا بالنسبة لى ويجب أن أقوم بالتطوير من قدراتى حتى أكون على قدر المسئولية الكبيرة وهى شرف الانضمام إلى القوات الجوية، لأن الوطن ينتظر منا الكثير”.

وأشار إلى أن “عصب الحياة العسكرية الالتزام والانضباط وعقيدتها الفداء والتضحية فى سبيل الوطن بكل ما هو غال ونفيس حتى لوكانت الروح، أما قوة الحياة العسكرية تتمركز فى عقيدة الفرد المقاتل والتى تدفعه دائما إلى العمل والاجتهاد دون انتظار أى مقابل، وهذا ما تدربنا عليه داخل الكليات العسكرية، وعقيدة عملنا بالقوات المسلحة النصر أو الشهادة”.

وطالب زملاءه الجدد ببذل أقصى مجهود لهم من أجل تحقيق حلمهم بالانضمام إلى الكليات العسكرية وتمنى لهم التوفيق والوصول الى اعلى المناصب.

وقالت والدة الملازم أنس إنه “نشأ فى جو من الانضباط والالتزام والاحترام وهو ما غرس فيه حب الحياة العسكرية منذ طفولته، وكانت حياته المدنية لا تختلف عن العسكرية، حيث قام والده بتربيته ومعاملته على أنه رجل قادر على تحمل المسئولية مما زود عنده الدافع والرغبة فى الالتحاق بالكلية الجوية لأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط طيار يحمى بلده”.

وأضاف: "قمنا بتشجيعه وتوفير البيئة المناسبة فى البيت عشان يقدر يركز فى دراسته لأن التفوق شىء جميل وفخر ليه ولينا ولإخوته وعائلته، ونصيحتى لأى أم خائفة على ابنها من الحياة العسكرية.. تعالى شوفى فرحة الأمهات النهاردة بتخريج أولادهم ونظرة الفخر والاعتزاز فى عيونهم وهما شايفين أولادهم بيتخرجوا رجالة وهتكون مصر كلها فى حماهم، وشرف لأى أسرة أن أولادها يكونوا من ضباط جيش مصر".

وتابعت: "بقول ألف مبروك لانس ابنى فرحانة جدا وأنا ووالده وإخوته فخورين بيه وفرحتنا بيك النهاردة عوضتنا تعبنا طول فترة الدراسة، وإحساسى أنى قدمت أنس ابنى هدية غالية لمصر ضابط قوى وشجاع وشعرت ان ليا دور كبير لا يقل عن اى حد بيخدم الوطن".

الأول على الكلية الحربية

وأكد الملازم "أيمن السيد جاويش" الأول بالكلية الحربية إنه يشعر بالفخر لالتحاقه بالكلية الحربية والتى اعتبرها من أعرق الكليات العسكرية على مستوى العالم، موضحا أنه خضع أثناء فترة الدراسة لبرامج تعليمية وتأهيلية عالية المستوى جعلت منه جنديا متيقظا على جاهزية تامة من أجل التضحية بروحه فداءً لوطنه، متعهدا بالاستمرار فى التفوق وأن يدافع عن أمن مصر ضد أى اعتداءات، متمنيا أن تكون مصر أفضل بلد فى العالم، ووجه الشكر لوالديه اللذان ربياه على حب مصر، موضحا أنه لولاهما لم يكن ليصل إلى تلك المكانة.

وأشار الى ان التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، ليس سهلا، لكن تعودنا عليها، وقال:"الانضباط العسكرى هو السر الحقيقى فى تفوق طالب الكليات العسكرية، والمناهج التى قمنا بدراستها مواكبة للعصر، وكل عام يتم تطويرها لمواكبة التكنولوجيا الحديثة".

ويرى أن مهمته كفرد في القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة حماية مصر ضد أي عدائيات، وأن تلك هي المهمة الرئيسية والمقدسة، ناصحا الشباب بالتحلي بالصبر، ووجه الشكر لأساتذته الذين درسوا له في الكلية.

وقال والد الملازم أيمن إنه يشعر بالفخر والاعتزاز أن ابنه من اوائل الكلية الحربية وسوف يتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال: "وفرنا المناخ المناسب لابنى منذ الإعدادية، من أجل تحقيق حلم الانضمام إلى الكلية الحربية، خاصة وأنه كان من المتفوقين دراسيا".

الأول على الكلية العسكرية التكنولوجية

وكشف الملازم شادى محمد عبد المحسن أول دفعة الكلية العسكرية التكنولوجية أن الكلية لها دور كبير فى التأهيل النفسى والبدنى والعلمى من خلال زيادة عدد ساعات التعليم.

وقال: "وتعلمت القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية وقيادة كل من هو أحدث منى طبقا لظروف معينة "، مؤكدا أن يومه داخل الكلية يبدأ بطابور لياقة ثم الإفطار والتوجه على التدريب أو التخصصات، ثم الغداء والتدريب على الأنشطة المختلفة، ثم مذاكرة أو ممارسة رياضة، موضحًا أن الانضباط العسكري كفيل بأن يحول أي طالب مدني إلى شخصية عسكرية، لافتًا إلى أنه يتطلع لتطوير نفسه في تخصصه وقيادة وحدته ورفع كفاءتها لتنفيذ أي مهمة.

ويستكمل والد الملازم شادى أن شعوره اليوم لا يوصف من السعادة بعد تخرجه في مؤسسة علمية عسكرية، وقال: "قمنا بتشجعيه ماديا ومعنويا، وكان لديه دافع داخلى وإصرار كبير على تحقيق حلمه، وحدث تغيير جذرى فى شخصيته وتعامله والتزامه وأخلاقه وصبره وقدرته على اتخاذ القرارات وتغيرت شخصيته للأفضل".

الأول على كلية الطب العسكري

وبدأ الملازم طبيب أحمد شكرى أول دفعة ضباط متخصصين كلية طب بشرى كلامه بأنه يشعر بالفخر والسعادة ولديه أحلام كثيرة يتمنى تحقيقها من خلال الحفاظ على تفوقه للوصول إلى أعلى المناصب، وقال إن تخصص الطب البشرى صعب ومسئولية كبيرة وأضاف “أصبح لدى خبرة كبيرة نتيجة للمستوى الراقى من التعليم الذى حصلنا عليه والإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمعامل والأجهزة، وأتمنى أن أستطيع رد الجميل الى بلدى وخدمتها فى اى موقع”.

وأشارت والدة الملازم احمد شكرى الى انها فخورة بابنها وتشعر بالسعادة لأنه استطاع تحقيق حلمه على الرغم من تخوفنا من عدم تحمل الانضباط والالتزام العسكرى ولكنه أثبت جدارته ونجاحه فى إكمال المشوار حتى النهاية بنجاح وتفوق.

الأولى على كلية التمريض

فيما أكدت ريهام عاطف الشاذلى الأولى متخصصين تمريض أنها حاصلة على ثانوية عامة بمجموع 96% وحاصلة على بكالوريوس تمريض جامعة عين شمس امتياز مع مرتبة الشرف والاختيار بيتم فى الكلية الحربية بطريقة عادلة جدا، وقالت: "بنصح زملائى ممن لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية أن يحاولوا مرة اخرى حتى يحققوا أحلامهم".

أضافت أنها كانت تحلم منذ اليوم الأول لالتحاقها بالأكاديمية العسكرية باليوم الذى ستقف فيه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكرمها ويمنحها نوط الواجب والحمد لله استجاب الله لدعائها وكافئها على تفوقها بعد ان بذلت مجهود كبير من أجل تحقيق أهدافها.

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أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية.. يرون حلمهم الالتحاق بمصنع الأبطال

أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية.. يرون حلمهم الالتحاق بمصنع الأبطال