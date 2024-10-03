الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يشهد العرض العسكري لخريجي الكليات العسكرية

العرض العسكري، فيتو
العرض العسكري، فيتو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موسيقى طبول الحرب، العرض العسكري، مجموعة حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز العزة والكرامة، وبمشاركة خريجي الكلية الحربية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا خاصة لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات في سماء الأكاديمية العسكرية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي، افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

السيسي يشهد عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح لمقاتلي الأكاديمية العسكرية

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

موسيقى طبول الحرب السيسي العرض العسكري عبد الفتاح السيسي القوات المسحلة

مواد متعلقة

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

السيسي يشهد عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح لمقاتلي الأكاديمية العسكرية

السيسي وبن زايد يشهدان عروضا لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

اللحمة فيها سم قاتل.. حكاية اللحوم الوقيع في مصر (فيديوجراف)

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

الشوط الأول، محمد عبد المنعم يشاهد تقدم لاتسيو على نيس 2-1 في الدوري الأوروبي

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مسيرة الحوثيين يافا أرعبت إسرائيل وأصابت أهدافا فى قلب تل أبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية