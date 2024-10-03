السيسي يشهد العرض العسكري لخريجي الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موسيقى طبول الحرب، العرض العسكري، مجموعة حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز العزة والكرامة، وبمشاركة خريجي الكلية الحربية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا خاصة لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات في سماء الأكاديمية العسكرية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي، افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 الأحد المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.



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