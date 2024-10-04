الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

سقوط عنصر إجرامي
سقوط عنصر إجرامي بحوزته كميات من مخدر الحشيش

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ضبط 31 ألفا و95 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية بالجيزة والغربية

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته  40 كيلو جراما لمخدر الحشيش.
 

وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (35 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (30 كيلو جراما لمخدر الحشيش- سيارة).
 

كما  ضبط 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهم (20 كيلو جراما لمخدر الحشيش – بندقية آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار – سيارة "بدون لوحات معدنية").
 

كما ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (15 كيلو جراما لمخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
 

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - سيارة).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بالاس بالاسماعيلي أمن الإسماعيلية المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مديرية أمن الإسماعيلية مخدر الحشيش

مواد متعلقة

ضبط 31 ألفا و95 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية بالجيزة والغربية

مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة

ضبط 25 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار فى النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

الأكثر قراءة

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات برشلونة المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية