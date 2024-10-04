مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 40 كيلو جراما لمخدر الحشيش.
وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (35 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (30 كيلو جراما لمخدر الحشيش- سيارة).
كما ضبط 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهم (20 كيلو جراما لمخدر الحشيش – بندقية آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار – سيارة "بدون لوحات معدنية").
كما ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (15 كيلو جراما لمخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - سيارة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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