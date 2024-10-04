الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 31 ألفا و95 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات اعلى الطرق
حملات اعلى الطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 31 ألفا و95 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10 آلاف و644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1911 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1451 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفتين لشروط التراخيص، و34 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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