ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية بالجيزة والغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والغربية من ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية.



البداية كانت عندما تم ضبط 8 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة مبلغ مالى عقب استيقاف سيارة بها شخصان والتعدى عليهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وفى الغربية تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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