الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية بالجيزة والغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والغربية من ضبط 11 شخصا بتهمة سرقة أموال ودراجات نارية.

مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة


البداية كانت عندما تم ضبط 8 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة مبلغ مالى عقب استيقاف سيارة بها شخصان والتعدى عليهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وفى الغربية تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل –  له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من داخل سيارة بدائرة قسم  شرطة أول المحلة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سرقات الدراجات النارية ضبط تشكيل عصابي قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة

ضبط 25 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار فى النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

إصدار بطاقة هوية عربية، أبرز توصيات مؤتمر «الإدارات العربية للأحوال المدنية»

الأكثر قراءة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية