والدة فتاة حاولت إنهاء حياتها بسبب خطيبها في مصر الجديدة تروي تفاصيل الواقعة

استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال والدة فتاة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية من أقراص الأسبرين.

وأكدت والدة الفتاة أن ابنتها غافلتهم عقب مشادة نشبت بينها وبين خطيبها لأسباب متعددة ععلى الجهاز وغيره ودخلت غرفتها.

وأضافت والدة الفتاة أنهم ظنوا أن ابنتها دخلت غرفتها للبكاء والتحدث في الهاتف مع خطيبها لإنهاء المشكلة.

وأشار اهل الفتاة إلى أنهم سمعوا صوت بكائها واوجاعها ففتحوا الباب ووجدوها قد تناولت كمية من أقراص الأسبرين بقصد إنهاء حياتها فهرولوا بها إلى المستشفى لإنقاذها.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من مستشفى السموم بالدمرداش يفيد باستقبالها فتاة في العقد الثالث من العمر تعاني من اضطراب في درجة الوعي نتيجة تناولها عقار الأسبرين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، كشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة وخطيبها وهددها بفسخ الخطبة فلم تتحمل وحاولت إنهاء حياتها.



تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.