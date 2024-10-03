الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة حاولت إنهاء حياتها بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية من أقراص الأسبرين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم.



تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من مستشفى السموم بالدمرداش يفيد باستقبالها فتاة في العقد الثالث من العمر تعاني من اضطراب في درجة الوعي نتيجة تناولها عقار الأسبرين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، كشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة وخطيبها وهددها بفسخ الخطبة فلم تتحمل وحاولت إنهاء حياتها.



تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.