تقشير البشرة من الخطوات المهمة للعناية بالبشرة لأنها تنظيف المسام بعمق وتقضى على الدهون الزائدة والقشور بالبشرة ما يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

وتقشير البشرة له أنواع عديدة طبيعية وكيميائية، ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها غير مكلفة وليس لها أضرار جانبية وأكثر فاعلية.

قناع طبيعي لتقشير البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة والتخلص من التصبغات.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف واستخدمي منشفة ناعمة لتجفيفه.

يُنصح باستخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد استخدام القناع، خصوصًا بسبب عصير الليمون الذي يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية للشمس.

يُفضل دائمًا اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود حساسية لأي من المكونات.

هذا القناع سيساعد على تحسين ملمس البشرة وتفتيح التصبغات بشكل تدريجي عند استخدامه بانتظام.

تقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.