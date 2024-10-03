الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع طبيعي لتقشير البشرة والتخلص من التصبغات

التصبغات
التصبغات

تقشير البشرة من الخطوات المهمة للعناية بالبشرة لأنها تنظيف المسام بعمق وتقضى على الدهون الزائدة والقشور بالبشرة ما يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

وتقشير البشرة له أنواع عديدة طبيعية وكيميائية، ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها غير مكلفة وليس لها أضرار جانبية وأكثر فاعلية.

قناع طبيعي لتقشير البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة والتخلص من التصبغات.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

الطريقة:

  • في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا.
  • اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف واستخدمي منشفة ناعمة لتجفيفه.
  • يُنصح باستخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد استخدام القناع، خصوصًا بسبب عصير الليمون الذي يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية للشمس.
  • يُفضل دائمًا اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود حساسية لأي من المكونات.
  • هذا القناع سيساعد على تحسين ملمس البشرة وتفتيح التصبغات بشكل تدريجي عند استخدامه بانتظام.
تقشير البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة مشرقة وأكثر نعومة مثل اليابانيين

txt

احصلي على بشرة مشدودة وصافية بمكونين اثنين فقط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصبغات البشرة التصبغات تقشير البشرة قناع طبيعي لتقشير البشرة والتخلص من التصبغات العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع طبيعي في الخريف لحماية بشرتك من التشققات

طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

قناع طبيعي واقتصادي لتفتيح بشرتك وتوريدها

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

بالأجهزة الجديدة، خطوات الكهرباء للكشف عن سارقي التيار

فاجأ زوجته على طريقة أحمد عز وصمم بدلة مرصعة بالألماظ ثمنها 20 مليون جنيه.. حكاية إسلام سعد مصمم أزياء نجوم الأهلي (فيديو جراف)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

صديقه قتله بمقص، مفاجأة في واقعة العثور على جثة شاب بزراعات الأقصر

حقيقة طلب الأهلي عودة عبد القادر وأليو ديانج

ارتفاع أسعار المكرونة على بطاقات التموين

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

فاجأ زوجته على طريقة أحمد عز وصمم بدلة مرصعة بالألماظ ثمنها 20 مليون جنيه.. حكاية إسلام سعد مصمم أزياء نجوم الأهلي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية