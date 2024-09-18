الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع القهوة باللبن لتفتيح البشرة فى يومين فقط

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

تفتيح البشرة من الأمور المهمة التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على مظهر مميز وأكثر إشراقة وجاذبية، مايزيد من جمال الفتيات.

وتفتيح البشرة يمكن أن يكون من خلال الكريمات التى تباع بالصيدليات، ولكن الفتيات دائما يفضلن الوصفات الطبيعية غير المكلفة.

 

قناع القهوة باللبن لتفتيح البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع القهوة باللبن لتفتيح البشرة.

المكونات:

ربع كوب من القهوة

2 ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة التحضير:

  • نقوم بخلط القهوة والحليب الطازج جيدًا، مزج الخليط حتى يصبح متماسكًا.
  • نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ لفتح المسام قبل وضع القناع.
  • نبدأ بوضع الخليط على الوجة والرقبة ثم الاسترخاء والانتظار لمدة 20دقيقة.
  • ثم نقوم بإزالته بعدها بالماء الفاتر ونجفف الوجه ونرطبه.
  • يجب التكرار مرتين اسبوعيًا، وستحصلين على بشرة أكثر بياضًا ونضارة.
  • هذا القناع ينظف مسام البشرة بعمق كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتعزيز نضارتها والحفاظ على شبابها د، لذا يجب المواظبة على هذا القناع.
تفتيح البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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