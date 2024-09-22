قناع طبيعي واقتصادي لبشرة نضرة وناصعة البياض

نضارة البشرة دليل على صحة صاحبتها الجيدة وعلامة من علامات الجمال المميزة التي تغني عن استخدام مستحضرات التجميل.

وتبحث الفتيات عن نضارة البشرة دائمًا حفاظًا على جمالهنَّ الطبيعي، وذلك من خلال التغذية السليمة والنوم المنتظم وشرب الماء الوفير مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعزز من جمال البشرة.

قناع طبيعي لبشرة نضرة وناصعة البياض

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي واقتصادى لبشرة نضرة وناصعة البياض.

المكونات:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب أو ماء الورد (حسب نوع البشرة).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي النشا مع الحليب أو ماء الورد حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

إذا كانت بشرتك جافة، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل للحصول على ترطيب إضافي.

للبشرة الدهنية، يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اغسلي وجهك جيدًا باستخدام منظف لطيف، ثم جففيه بلطف.

ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العينين.

اتركى القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بعدها بالماء الفاتر وجففيه ورطبيه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

بشرة نضرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.