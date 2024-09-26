الخميس 26 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لعلاج النمش وآثار حروق الشمس

النمش، فيتو
النمش، فيتو

النمش من إصابات البشرة المزعجة التى يمكن أن تكون منتشرة بشكل كبير مما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى ويزعج الفتيات كثيرا.

والنمش عادة يظهر فى البشرة البيضاء وأحيانا أخرى ينتشر بشكل كبير، مما يؤثر على مظهر البشرة لذا يجب الإهتمام بعلاجه.

قناع طبيعي لعلاج النمش 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لعلاج النمش وآثار حروق الشمس.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب 

6 ملاعق عصير خيار

4 ملاعق جل الصبار 

الطريقة:-

  • نحضر ثمرة خيار ونغسلها جيدا ثم نبشرها جيدا.
  • ثم نصفى الخليط ونأخذ العصير الناتج.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • تترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويقضى على النمش وآثار حروق الشمس.
علاج النمش

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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