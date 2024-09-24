الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تساعد في علاج تشققات البشرة

تشققات البشرة
تشققات البشرة

تشققات البشرة هي مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وتحدث عادةً نتيجة للجفاف أو التغيرات المناخية أو العوامل البيئية.

ويمكن استخدام وصفات طبيعية للعناية بالبشرة وترطيبها للمساعدة في علاج التشققات، ما يعزز من نضارة وجمال البشرة.

وصفة طبيعية لعلاج تشققات البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة زيت جوز الهند والعسل لعلاج تشققات البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من زيت فيتامين E (اختياري).

الطريقة:-

  • قومى بتسخين زيت جوز الهند قليلًا حتى يصبح دافئًا (يمكنك استخدام الميكروويف لثوانٍ قليلة أو وضعه في حمام ماء دافئ).
  • أضيفي العسل الطبيعي إلى الزيت، واخلطى جيدًا حتى يتجانس الخليط.
  • إذا كنت ترغبين في تعزيز الفوائد، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين E.
  • ضعى الخليط على المناطق المتشققة من البشرة ودلكى بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
  • اتركى الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتغلغل.
  • اغسلى المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف بإستخدام منشفة ناعمة.
تشققات البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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