ترطيب البشرة فى فصل الخريف يجب أن يكون بشكل زائد عن فصل الصيف وذلك بسبب التقلبات الجوية ف. هذا الفصل التى تؤثر على البشرة بشكل سلبى.

وترطيب البشرة يجب أن يكون على مدار اليوم بالكريمات المرطبة على حسب نوع الرذ ة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتعزز من نضارتها وتحافظ على رطوبتها.

وصفة طبيعية لترطيب البشرة فى الخريف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها فى الخريف.

المكونات:-

2 ملعقة نشاء ذرة

ملعقة ماء ورد

ملعقة لبن حليب

ملعقة عسل نحل ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها النشاء ونضيف لها الزبادى ونقلب جيدا.

ثم نضيف العسل واللبن الحليب وماء الورد ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.