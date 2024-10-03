أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 195 جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 760 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.