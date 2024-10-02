أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 210 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 400 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.