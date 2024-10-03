الخميس 03 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

احذري، أنيميا الحديد تؤثر على تركيز ابنك فى الدراسة

تأثير الأنيميا علي
تأثير الأنيميا علي الأطفال في المدارس

تحرص الأمهات كثيرا على تغذية الصغار فى المدارس حفاظا على تركيزهم ومناعتهم ى الدراسة ما يساعدهم على التفوق الدراسي.

والتغذية السليمة للطفل تضمن له التركيز فى الدراسة وتقوية مناعته ما يساعد فى حمايته من الأمراض المعدية التى تنتشر طوال فترة الدراسة.

أنيميا نقص الحديد تؤثر على تركيز إبنك 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه مع بدء العام الدراسي الجديد، يجب التأكد من أن الطفل لا يعانى من أنيميا نقص الحديد لأنها تؤثر على مستوى استقباله للمعلومات ونسبة فهمه وتحصيله الدراسي.

وأضاف شبيب، أنه للتأكد من أن الطفل يعانى من الانيميا يجب إجراء له  صورة دم كاملة واحيانا نحتاج نسبة الحديد فى الدم، ولأن الوقايه خير من العلاج، يجب أن يحصل الطفل بدءا من إتمامه 6 أشهر علي الحديد من أي مصدر سواء دواء أو أغذية مهمة.

وتابع، أن من أكثر الأكلات الغنيه بالحديد  الكبدة والبقوليات، مثل العدس والفول والتفاح، واللحوم الحمراء والعسل الأسود والسبانخ والبروكلي.

أنيميا نقص الحديد 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أنيميا نقص الحديد الأنيميا الأنيميا تؤثر على تركيز إبنك فى الدراسة الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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