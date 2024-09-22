الممنوع والمسموح به لمرضى أنيميا نقص الحديد

كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة، عن أهم الممنوعات لمريض أنيميا نقص الحديد كما وجه بعض النصائح التي يجب اتباعها لزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم ومنع مضاعفات الأنيميا.

تناول الحديد على معدة فارغة



ونصح استشاري مكافحة العدوى بضرورة الحرص علي تناول الحديد على معدة فارغة

قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين فذلك يحسن من امتصاصه بشكل كبير



الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد

كما نصح بتناول فيتامين سي فهو أيضا من العوامل التي تعزز امتصاص الحديد وإما أن يكون من خلال المصادر الطبيعية أو من خلال مكمل غذائي يحتوي علي فيتامين سي



وأوصى بالإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك بالإضافة الى البقوليات والحبوب الكاملة.



وحذر الدكتور مصطفي محمدي من تناول

الكالسيوم ومنتجات الألبان الغنية به مع الحديد حيث أن الكالسيوم قد يقلل من امتصاص الحديد ويفضل الفصل بينها لمدة من 2 لـ 4 ساعات.



ومن ضمن الممنوعات لمرضى أنيميا نقص الحديد شرب الشاي والقهوة، حيث إنها بها مركبات تعيق امتصاص الحديد



واوصي بتجنب الأطعمة الغنية بالألياف خاصة لو تناولت مباشرة قبل أو بعد تناول الحديد فهذا يقلل من امتصاص الحديد



وأكد أن مضادات الحموضة وأدوية المعدة، حيث إنها تؤثر في حامضية المعدة وتقلل من قدرة الحديد علي الذوبان وبالتالي يقل امتصاص الحديد.

نقص الحديد

ما هي الأنيميا

ومرض الأنيميا من الأمراض الشائعة عند الأطفال نتيجة سوء التغذية والأنيميا لها أنواع متعددة والنوع الأشهر هو أنيميا نقص الحديد أي يوجد نقص في كرات الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين في الدم لدرجة أقل من المعدل الطبيعي بالنسبة للعمر.

وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن أهم أعراض أنيميا نقص الحديد وتشمل:



١- فقدان الشهية

٢-شحوب الجلد والوجه

٣- قلة التركيز والشعور بالدوخة والإجهاد

٤- زيادة معدل ضربات القلب

٥- الصداع المستمر

٦- الضعف العام

٧- ضعف وتساقط الشعر

وأوضحت أن أسباب أنيميا نقص الحديد هي:



١-زيادة احتياج الجسم للحديد في مراحل النمو المختلفة

٢ - العادات الغذائية السيئة

٣- بعض الأمراض مثل نزيف الأنف المتكرر عند الأطفال وبعض أنواع الديدان المعوية

ويتم التشخيص لمرض أنيميا نقص الحديد

من خلال تحليل صورة دم كاملة CBC ومخزون الحديد بالجسم

ووجهت عدة نصائح للحماية من انيميا نقص الحديد وتشمل:

١- تناول أدوية الحديد بعد وصف الطبيب ويحدد الجرعة المناسبة

٢- اتباع نظام غذائي صحي

٣- تناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الكبدة، التفاح، الباذنجان والخضروات الورقية مثل السبانخ