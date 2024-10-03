الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية

الهجوم الإيراني،
الهجوم الإيراني، فيتو

أفادت صحيفة «معاريف»، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بـ قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب.

معاريف: الهجوم الصاروخي الإيراني أثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي

وقالت معاريف: "الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي".

بدورها أكدت وكالة «أسوشيتد برس»، أن صور أقمار اصطناعية تظهر حجم الدمار في مبان قريبة من المدرج الرئيسي لقاعدة نيفاتيم الجوية.

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